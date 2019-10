Golf: Open Italia, domani parlano i big

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - La Rolex Pro-Am e poi la "The 3rd Junior Road to The 2022 Ryder Cup". Ma non solo. Il 76° Open d'Italia (10-13 ottobre) si aprirà domani all'Olgiata Golf Club di Roma con le conferenze dei big. I primi a parlare (ore 10) saranno Andrea Pavan, Renato Paratore e Guido Migliozzi, tra gli azzurri più attesi. Poi toccherà a Justin Rose (10:30), ex numero 1 mondiale (ora al quinto posto nel world ranking) e campione olimpico a Rio de Janeiro 2016.

Mentre alle 10:45 sarà il turno di Francesco Molinari, eroe di casa e tra i 10 Major Champion nel field del torneo. Alle 11:30 spetterà a Shane Lowry, vincitore dell'ultimo Open Championship (il torneo del Grande Slam più antico del golf, con prima edizione nel 1860), a chiudere la contesa in sala stampa. Con la parola che poi passerà solo al campo.