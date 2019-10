Maran, nessun giallo all'Olimpico

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Durante Roma-Cagliari di ieri all'Olimpico "non c'è stato nessun giallo" sul gol annullato ai giallorossi. Così il tecnico della formazione sarda Rolando Maran. "Non si tratta nemmeno di un gol annullato -ha detto Maran- perchè l'arbitro ha dato subito indicazione che il fallo (di Kalinic, ndr) era evidente. La situazione era chiarissima".

Secondo Maran poi "è trascorso del tempo per il giocatore che ha perso conoscenza, ma da subito era stato decreto che il gol non era regolare". Quanto al futuro del Cagliari che sta facendo bene in questa fase di campionato, Maran non vuole "fissare obbiettivi. Dobbiamo crescere, poi non so dove potremo arrivare.

Non dobbiamo individuare obbiettivi dove ambiscono squadre con impianti molto competitivi. E' bene alimentare i sogni, ma serve sempre essere realisti". Infine Nainggolan: "è tornato con grande carica, sembra non si sia mai tolto la maglia del Cagliari, ha grande disponibilità e voglia di fare bene, per noi è importante".