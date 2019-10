Gama: Da Petrachi uscita molto infelice

(ANSA) - PALERMO, 7 OTT - "Petrachi ha fatto un'uscita molto infelice, glielo stanno facendo notare tutti. Il linguaggio plasma la realtà, questo linguaggio forse non corrisponde a quello che lui pensa. Il linguaggio è importante e dimostra che, per quanto cerchiamo di progredire, per il cambio culturale serve tempo". Così Sara Gama., capitano della Nazionale femminile di calcio, risponde a Petrachi, ds della Roma. "Le sue parole dicono che non riusciamo a levarci queste cose di dosso e ogni retropensiero. E' un'uscita ampiamente infelice in un tempo ampiamente sbagliato", aggiunge.