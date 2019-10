Petrachi, la gara è stata falsata

(ANSA) - ROMA, 6 OTT - "Siamo molto molto molto amareggiati. E' un dato di fatto intanto che alla Roma manca più di qualche rigore, vedi i casi di Bologna e Lecce. Oggi poi è stato assurdo. L'arbitro è stato indisponente, ha creato nervosismo in una partita tranquilla e, colmo dell'assurdo, ha annullato un gol di Kalinic che è impensabile non dare". Dopo l'ira di Fonseca in campo, arriva quella del ds della Roma, Gianluca Petrachi, che ai microfoni di Sky parla di "partita falsata".

"Con noi, poi non vanno mai a rivedere la Var", conclude.