Opera on Ice: Plushenko incanta Roma

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Standing ovation per lo Zar del pattinaggio Evgeni Plushenko e tutto il cast nel numero di chiusura, il "Nessun Dorma" dalla Turandot, interpretato da Luciano Pavarotti e tributo alle Olimpiadi, nella prima mondiale di "Opera on Ice", in scena al centrale del Foro Italico trasformato in una pista di ghiaccio. Due serate di emozioni e magia che hanno incantato il pubblico, con le esibizioni delle star del pattinaggio mondiale: da Plushenko in pista col figlio Aleksandr nell'aria "Votre Toast" dalla "Carmen" che hanno coinvolto il pubblico con una classica 'panolada', alla coppia di danza campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, quest'anno anche in veste di coreografi. "Questa prima mondiale nel tempio dello sport rappresenta per il team di Opera on Ice un nuovo grande sogno realizzato - ha commentato Giulia Mancini, ideatrice del format e presidente di Opera on Ice -. Il nostro prossimo obiettivo è portare il format Made in Italy nel mondo.

L'hanno già richiesto in Cina, Giappone, Russia e Paesi Arabi".