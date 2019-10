Italcementi Colleferro celebra 100 anni

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Festeggia i suoi primi cento anni l'impianto Italcementi di Colleferro, in provincia di Roma. Oggi lo ha fatto con una giornata di porte aperte per permettere a tutti di conoscere come si realizza il cemento che è servito ad esempio per l'Auditorium Parco della Musica o per l'alta velocità fra Roma e Napoli.

Quella di Colleferro è una cementeria "strategica" come ha spiegato Ernesto Donnarumma direttore di Produzione di Italcementi. Anche per questo dal 2017 sono stati investiti 2 mln di euro, per rinnovare alcune parti dell'impianto, per interventi ambientali sui filtri e per il sistema di monitoraggio. I circa mille visitatori (incluso un gruppo di studenti di Ingegneria della Sapienza) hanno potuto partecipare a visite guidate con il trenino della cementeria fra le 10 e le 14, ma anche a incontri con associazioni locali giochi, degustazioni e soprattutto visitare lo stand storico dove l'associazione 900 e oltre ha riproposto immagini storiche e alcune locandine di film girati fra gli impianti.