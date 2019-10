Inzaghi, Sinisa vincerà la sua battaglia

(ANSA) - ROMA, 5 OTT - "Il primo pensiero va a Sinisa, che è un guerriero e sono sicuro al 100% che vincerà la sua battaglia".

Lo dice l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta contro il Bologna del suo ex compagno Mihajlovic, ammalatosi di leucemia. "È un caro amico - ha sottolineato Inzaghi in conferenza stampa - a lui penso spesso perché quando sono arrivato a Roma per me è stato molto, molto importante. Era uno dei vecchi qui e mi ha aiutato a farmi integrare a Roma. Con lui abbiamo condiviso tante vittorie, se non riuscirò ad abbracciarlo domani lo farò all'Olimpico al ritorno".