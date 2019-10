Da Brignano a Biaggi per piccoli malati

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Enrico Brignano e le sue esilaranti riflessioni sul passare del tempo, e la compagna l'attrice Flora Canto, quest'anno anche in veste di concorrente a Tale e quale show. E poi i diversi modi di essere romani: quello scanzonato e musicale di Max Giusti e quello più graffiante e pungente di Antonio Giuliani. E ancora l'attrice Camilla Filippi, Andrea Perroni, Pablo e Pedro, Giobbe Covatta, Andrea Delogu. Più Max Biaggi, il campione in arrivo appositamente da Montecarlo, un po' ''pesce fuor d'acqua tra tanti artisti'', sorride, ma pronto a fare la sua parte al fianco di Claudia Gerini. Sono alcuni degli amici attesi il 7/10 per Ridiamoci su, spettacolo di solidarietà organizzato dall'Associazione Andrea Tudisco, al Teatro Olimpico di Roma, per un gioioso e allegro evento di sensibilizzazione sul diritto alla salute dei bambini e di raccolta fondi a favore delle attività di accoglienza e clown terapia