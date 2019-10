Roma: il ginocchio di Zappacosta ko

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Nuovo infortunio in casa Roma, e stavolta il timore per Davide Zappacosta è quello di una lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Il terzino, dopo un infortunio subito questa mattina in allenamento, si è sottoposto a esami clinici; lui, Fonseca e la Roma sono in attesa del responso.