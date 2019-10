Rifiuti, pronti ispettori asl per scuole

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Scuole in affanno in diversi quartieri della città, circondate da cumoli di immondizia che viene ritirata a rilento. E' la fotografia scattata dall'Associazione nazionale presidi del Lazio che negli ultimi giorni ha lanciato un allarme sulla questione rifiuti attorno ai plessi scolastici.

"Se la situazione continua a peggiorare invitiamo i presidi a chiamare con urgenza la Asl competente perché provveda a mandare gli ispettori per verificare la salubrità all'esterno e anche nei cortili interni delle scuole e stabilire se sono garantite le condizioni igieniche e sanitarie", ha sottolineato il presidente dell'Associazione nazionale presidi del Lazio, Mario Rusconi. Un invito che arriverà nelle prossime ore anche dalla Asl Roma 1 agli istituti di sua competenza. Il ministro dell' istruzione Lorenzo Fioramonti ha assicurato: "Stiamo monitorando la situazione". Intanto continuano le segnalazioni che arrivano, anche attraverso i social, dai vari quartieri della città.