Plushenko incanta,standing ovation a zar

(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Roma si è inchinata ai piedi dello zar. Evgeni Plushenko, 'Mister pattinaggio sul ghiaccio', non ha tradito le attese, regalando emozioni alla prima mondiale di 'Opera on Ice', in programma nel Foro Italico. Il pubblico gli ha tributato una suggestiva standing ovation e lui, lo zar, non ha tradito le attese e ha ringraziato come fece 13 anni fa, a Torino, quando alle Olimpiadi invernali conquistò la medaglia d'oro. Le sue lame non erano mai scivolate sul ghiaccio della città eterna che stasera lo ha simbolicamente abbracciato nel tempio del tennis mondiale. Plushenko, che oggi ha 36 anni, riesce ancora a incantare il pubblico con invidiabile leggerezza e agilità. Uno spettacolo nello spettacolo che ha entusiasmato il pubblico.