Ciclismo: Conti rinnova con la UAE

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Ha conquistato gli appassionati di ciclismo, indossando la maglia rosa per sei giorni all'ultimo Giro d'Italia, punto più alto di una carriera ciclistica che lo ha visto conquistare una tappa alla Vuelta 2016, una tappa al Tour of Japan 2015 e il Gp Beghelli 2014, oltre a numerosi piazzamenti di spicco. Adesso Valerio Conti (26 anni) è pronto ad alzare l'asticella delle proprie ambizioni ciclistiche e lo farà militando ancora nell'UAE Emirates, dopo avere rinnovato il contratto per il 2020 e 2021. "Sono molto felice di legare il mio futuro all'UAE Emirates. Spero di tornare nelle prossime due stagioni a rinverdire i bei momenti vissuti nella prima parte del 2019, grazie anche all'entusiasmo che si respira in squadra per il gran bel progetto ciclistico che si arricchisce ogni anno di grandi corridori", le parole di Conti.