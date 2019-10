Plushenko a Roma,'Opera on Ice un sogno'

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - "Mi mancava esibirmi a Roma, realizzo il mio sogno. Io amo l'Italia, la sua cultura, la gente: per me questo Paese è la mia seconda casa e in questa location tutto sarà speciale". Evgeni Plushenko, mr pattinaggio sul ghiaccio, il 4 e il 5 ottobre farà volteggiare le lame al Centrale del Foro Italico, che da culla del tennis per due giorni si trasforma in ghiaccio per la prima mondiale di 'Opera on Ice'. "Mi aspetto un pubblico fantastico - ha detto il campione russo, che dopo il ritiro dall'attività agonistica si è già esibito a Verona - perché lo spettacolo sarà veramente incredibile". Sui pattini con papà Evgeni si esibirà anche il piccolo Alex, solo sei anni, ma un futuro davanti che appare già segnato. Cast d'eccezione e il tributo a Franco Zeffirelli.

Plushenko sarà il grande protagonista in apertura con suo figlio e e il coinvolgimento del pubblico con una 'panolada' collettiva, poi si esibirà sulle note della Tosca (la eseguì anche nel corto ai Giochi di Torino 2006).