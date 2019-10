Torna Maker Faire, l'innovazione è green

(ANSA) - ROMA, 1 OTT - Dal 18 al 20 ottobre torna alla Fiera di Roma 'Maker Faire', l'evento più importante d'Europa dedicato all'innovazione tecnologica. La kermesse organizzata dalla Camera di Commercio di Roma sarà carbon neutral e plastic free, e tutta l'energia elettrica consumata deriverà da fonti rinnovabili. Tutte le emissioni saranno compensate piantumando un bosco. Maker Faire si estenderà su 7 padiglioni, per oltre 100 mila metri quadrati. Oltre mille progetti provenienti da 40 nazioni sono arrivati agli organizzatori, che dopo una selezione ne hanno scelti più di 600 per l'esposizione romana: i temi principali sono quelli chiave del dibattito contemporaneo, dall'economia circolare alla robotica, dall'internet delle cose alla manifattura digitale, la foodtech e l'agritech, la mobilità sostenibile.‎Ampia anche la sezione spazio: verrà celebrata la missione Apollo con l'esposizione di un frammento di roccia lunare offerto dalla Nasa. Protagonista anche la moda, con uno spazio per Altaroma. Coinvolte anche le scuole.