Giù da balcone a 13 anni: verifica su episodi di bullismo

Istigazione al suicidio. È il reato per cui procede la Procura di Roma in relazione alla morte di una ragazzina di 13 anni che domenica pomeriggio si è tolta la vita lanciandosi dal balcone dell'appartamento dove viveva con la famiglia. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto, vogliono chiarire il contesto in cui si è consumata la tragedia e verificare eventuali episodi di bullismo, riportati da Il Messaggero.

Per verificare se la ragazzina sia stata vittima delle vessazioni dei bulli gli inquirenti analizzeranno il cellulare. Sono in corso indagini anche su un altro episodio ovvero il tentativo di suicidio di una bimba di dieci anni salvata da due poliziotte.