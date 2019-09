Sette auto in fiamme a Roma,ipotesi dolo

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Due incendi di auto nella notte in zona Trionfale a Roma. Cinque le auto completamente distrutte dalle fiamme in via Tommaso Campanella e altre due in via Luigi Rizzo.

Sul posto i carabinieri della compagnia Trionfale e i vigili del fuoco. Da chiarire le cause degli incendi, non si esclude il gesto doloso.