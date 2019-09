Escursionisti dispersi, soccorsi

(ANSA) - RIETI, 30 SET - Due giovani escursionisti romani, rimasti bloccati sui monti reatini, sono stati recuperati la scorsa notte da una squadra del Soccorso Alpino del Lazio. I due escursionisti avevano perso l'orientamento e non erano più in grado di proseguire autonomamente. Si tratta del secondo intervento notturno nel fine settimana per gli operatori del Soccorso Alpino laziale e del quarto intervento complessivo. I due, un ragazzo romano di 34 anni e una ragazza russa di 23 anni, sono rimasti bloccati in punto impervio sul monte Gorzano intorno alle 21 di ieri e - spaventati anche dal buio ormai sopraggiunto - hanno chiamato i soccorsi. Da Amatrice (Rieti) è partita una squadra di soccorso mista composta da operatori del Soccorso Alpino e uomini dei Vigili del Fuoco che hanno raggiunto i due intorno alle 23:30.