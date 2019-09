Vaccini: nel Lazio al via dal 15/10

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Nell'ultimo anno sono stati 15 i decessi registrati in soggetti non vaccinati per complicanze dovute ai sintomi influenzali. Anche per questo è fondamentale sensibilizzare la popolazione in merito all'importanza del vaccino antinfluenzale. Il prossimo 15 ottobre partirà la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2019/2020 della Regione Lazio. Dopo l'incremento registrato l'anno passato sia per il volume complessivo di prestazioni che per il numero complessivo di soggetti vaccinati, l'obiettivo è ora quello di proseguire nel trend di crescita e superare la media nazionale". Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

"Il vaccino antinfluenzale - aggiunge - è sicuro e completamente gratuito per gli over 65 anni, per i soggetti a rischio di ogni età con patologie croniche, donne in gravidanza, per il personale sanitario e di pubblica sicurezza e per i donatori di sangue".