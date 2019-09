Prix Italia vincono i multipiattaforma

(ANSA) - ROMA, 27 SET - I social? Servono anche per raccontare la politica, soprattutto ai più giovani. Una "strategia informativa" che a Roma al 71° Prix Italia - la rassegna internazionale promossa dalla Rai per premiare il meglio di Radio, Tv e Web da tutto il mondo - vale una doppia vittoria per l'emittente tedesca Ard. Il suo "Notizie serie in stile Instagram" si aggiudica, infatti, sia la sezione Web Factual che il Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica Italiana. Si tratta di un progetto di giornalismo politico su Instagram, rivolto in particolare al pubblico dei giovani. Parla lo stesso linguaggio "Goals" della finlandese Yle, vincitrice per il Web Entertainment: una serie Instagram che segue per otto settimane gli allenamenti di nuoto di un gruppo di adolescenti. Per la Tv, l'Italia sale sul gradino più alto delle Tv Performing Arts con "Dance - Perché balliamo?" di Sky Arte: documentari sui motivi che - fin dall'alba dei tempi - hanno spinto l'uomo a danzare e a esprimersi attraverso il proprio corpo.