Pellegrini,voglio godere sti anni a Roma

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Non mi sento uno dei 3 centrocampisti più forti in Italia in questo momento. C'è tempo.

Mi manca esperienza, quella è fondamentale per un calciatore".

Così il talento romanista Lorenzo Pellegrini in un'intervista esclusiva a Dazn in vista di Lecce-Roma in programma domenica alle 15. "Prima di trovare spazio qui -dice Pellegrini- ho fatto due anni a Sassuolo. Fatemi godere 'sti anni alla Roma, poi penserò al futuro". "Oggi -aggiunge- non esistono più ruoli predefiniti. La bellezza di un giocatore viene dal saper fare un pò tutto. Io cerco di ascoltare. Quando ho saputo di dover fare l'esterno, in Nazionale, ho provato a spiare i miei compagni che giocano in quel ruolo per copiarli. Rubare con gli occhi è la mia qualità, mi piace farlo. Essere un calciatore intelligente è conseguenza di essere un uomo intelligente. Io mi sento un uomo intelligente: per me vuol dire soprattutto aver voglia di imparare".