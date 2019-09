Opera on Ice, Roma pronta a grande show

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Costumi storici, grandi campioni del pattinaggio, le più celebri arie d'opera per uno show sul ghiaccio unico al mondo. Roma aspetta la prima di Opera on Ice che dalla location di Verona sbarca il 4 e 5 ottobre nella cornice del Foro Italico: ricevuto il patrocinio di Roma Capitale, prosegue la prevendita a ritmi sostenuti e per il grande evento sono attesi tra i tanti ospiti anche Francesco Totti e Fiorello. Studiata per l'occasione un'apertura kolossal: in pista scenderà tutto il cast per un tributo al maestro Franco Zeffirelli recentemente scomparso, celebrato anche con preziosi costumi di scena indossati dai pattinatori per il 'Brindisi della Traviata' di Verdi ed altri pezzi. Tra le star ad esibirsi Evgeni Plushenko, la campionessa del mondo giapponese Miki Ando, gli azzurri della danza Anna Cappellini e Luca Lanotte, e la coppia di artistico Nicole Della Monica e Matteo Guarise. "È un vero piacere per me essere nel cast di Opera on Ice, è un sogno che realizzo, non vedo l'ora di pattinare a Roma".