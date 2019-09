Indagine su buche per abuso ufficio

(ANSA) - ROMA, 27 SET -La Procura di Roma indaga per abuso d'ufficio nell'ambito del procedimento avviato sull'utilizzo, da parte di tutti i Municipi della Capitale, dei fondi destinati alla manutenzione stradale, per la riparazione delle buche, derivanti dalle multe. Il fascicolo, coordinato dal sostituto procuratore Antonia Giammaria, è al momento contro ignoti. Il pm ha avviato una ampia attività di indagine e a piazzale Clodio sono già stati ascoltati, come persone informate sui fatti, alcuni funzionari del Campidoglio e in particolare dell'ufficio Ragioneria e della Segreteria generale che hanno, in base a quanto si apprende, messo a disposizione degli inquirenti una serie di documenti.