Atac: ok bilancio 2018, primo con utile

(ANSA) - ROMA, 26 SET - L'Assemblea di Atac SpA ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. "Per la prima volta nella sua storia, la società ha chiuso il Bilancio con un utile di esercizio, pari a 839.558 euro, che sconta ammortamenti per 70,38 mln ed accantonamenti per 8,70 mln. Si ricorda che nel 2017 il Bilancio aveva registrato una perdita di 120 mln e nel 2016 di 213 mln", fa sapere in una nota l'azienda che gestisce il trasporto pubblico della Capitale. "L'approvazione del bilancio di esercizio 2018 di Atac - sottolinea la sindaca di Roma Virginia Raggi - rappresenta un altro tassello nel percorso di risanamento dell'azienda del trasporto pubblico. Un percorso che ci ha permesso di mantenere pubblica la società attraverso il piano di concordato che a giugno scorso ha ricevuto l'approvazione del Tribunale di Roma. I risultati ottenuti sono incoraggianti e ci spingono a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso".