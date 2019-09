Torna il 'Vela Day' a Nettuno

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Torna per il secondo anno il 'Vela Day' di Divertitempo, organizzato dalla Marina di Nettuno, dal Nettuno Yacht Club e dalla stessa Onlus che promuove l'inclusione tra bambini con e senza disabilità. Appuntamento domenica dalle ore 10:30, quando oltre 20 imbarcazioni scenderanno in mare con degli equipaggi molto speciali, formati dai bambini con disabilità, che durante tutto l'anno vengono inseriti nei progetti di Divertitempo, assieme ai loro amici. A dare il via alla gara non competitiva sarà il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola.‬Il 'Vela Day' sarà anche una giornata all'insegna di nuove esperienze sensoriali, grazie alle stimolazioni del vento, del rumore del mare e dei colori del cielo.