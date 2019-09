Frosinone: Tac negativa, Bardi dimesso

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Francesco Bardi, il portiere del Frosinone trattenuto in ospedale, a Perugia, per accertamenti dopo uno scontro di gioco nel secondo tempo della sfida al Curi, è stato dimesso nel primo pomeriggio di oggi. I sanitari hanno prima atteso di conoscere l'esito negativo della Tac cui il calciatore era stato sottoposto in mattinata. Bardi aveva riportato un "trauma cranico minore" che ha tuttavia richiesto un periodo di osservazione nella degenza del pronto soccorso del S. Maria della Misericordia per escludere qualsiasi complicazione. Una nota dell'ospedale riferisce che l'atleta aveva potuto tranquillizzare personalmente i familiari sulle sue condizioni di salute già poco dopo il ricovero in ospedale, dove era stato accompagnato oltre che dal personale sanitario anche dal massaggiatore della squadra.