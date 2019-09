Uccise i figli in carcere, il pm: 'Assolvetela'

Il pm Eleonora Fini ha chiesto l'assoluzione, per vizio totale di mente, di Alice Sebesta, la detenuta tedesca che il 18 settembre dello scorso anno scaraventò i due figli, uccidendoli, nel reparto nido del carcere di Rebibbia a Roma. Il tutto, nell'ambito del processo, con le modalità previste per il rito abbreviato, davanti al gup capitolino, Anna Maria Govoni.

Era il 18 settembre 2018 quando la donna aspettò che le altre detenute si mettessero in fila per il pranzo, si avvicinò alle scale della sezione nido del carcere romano di Rebibbia e scaraventò giù dalla tromba delle scale i suoi due figli: la bimba di 6 mesi morì sul colpo, il maschietto di poco più di due anni morì qualche giorno dopo.

È stata fissata a metà dicembre la prosecuzione dell'udienza che porterà alla decisione su Alice Sebesta, la detenuta tedesca che nel settembre 2018 uccise i due figli scaraventandoli dalle scale della sezione nodi del carcere di Rebibbia a Roma. Il gup - davanti al quale il pm ha avanzato una richiesta di assoluzione per vizio totale di mente - ha fissato il 17 dicembre prossimo l'udienza per la discussione della difesa e la camera di consiglio che porterà alla decisione. Nelle more, però, un'ulteriore udienza è stata calendarizzata: il 19 novembre infatti il perito psichiatra Fabrizio Iecher relazionerà in aula sull'attualità della pericolosità sociale della donna, attualmente ospite al Rems di Castiglione delle Stiviere (Mantova).