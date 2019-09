Corto circuito sul treno Lecce-Roma

(ANSA) - BARI, 24 SET - Un corto circuito ad un quadro elettrico ha provocato la fuoriuscita di fumo all'interno di una carrozza, che è poi stata evacuata, del Frecciargento Lecce-Roma di Trenitalia. L'incidente, che non ha provocato feriti, è avvenuto mentre il treno percorreva la tratta tra Foggia e Barletta. Il convoglio si è fermato per il tempo necessario a consentire al personale di bordo di mettere in sicurezza i viaggiatori, spostandoli nelle altre carrozze, individuare il guasto e risolvere il problema tecnico. Il treno è quindi ripartito con circa 40 minuti di ritardo.