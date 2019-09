Unicef Generation dal 4 al 6/10 a Roma

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Dal 4 al 6 ottobre 'Unicef Generation', in piazza del Popolo a Roma, un grande evento realizzato dall'Unicef Italia per parlare di bambini e giovani, clima, giovani, sport, guerre, emergenze, hate speech, internet sicuro, fake news, criminalità organizzata, del futuro e delle sfide del nostro tempo e dare il via alle celebrazioni del trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza". Lo annuncia il presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo. A inaugurare la manifestazione, nel pomeriggio di venerdì 4 ottobre, la sindaca di Roma Virginia Raggi. La tre giorni vedrà alternarsi rappresentanti delle istituzioni, opinion leader, giornalisti, personalità del mondo della cultura, della politica, dello spettacolo e dello sport.

Sono previsti incontri con il ministro ai Giovani e allo Sport Vincenzo Spadafora e la senatrice a vita Liliana Segre. Nella struttura, capace di ospitare 300 persone, saranno realizzati laboratori creativi e spazi di gioco riservati ai più piccoli.