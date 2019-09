Mostra, 40 anni fa Petroselli sindaco

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Dall'intervento, il 3 febbraio del 1981, in una quasi irriconoscibile Aula Giulio Cesare, al fototesserino "militare" del 1955. In occasione del 40esimo anniversario dell'elezione di Luigi Petroselli a sindaco di Roma, a ricordarlo sono una mostra fotografica e un convegno dal titolo: "Accorciare le distanze. L'esperienza politica e amministrativa di Luigi Petroselli". Il ricordo di Petroselli dopo tanti anni non si è spento nella Città Eterna ed ora tornerà vivissimo nell'esposizione, promosso dal gruppo Sinistra per Roma, che sarà inaugurata martedì alle 17 nella sala della Protomoteca in Campidoglio e proseguirà dal 25 al 27 settembre nella sala S. Rita in piazza Campitelli (dalle 10 alle 19). Tra gli scatti - provenienti dall'archivio capitolino, fondo Petroselli - c'è anche quello del comizio con Enrico Berlinguer a conclusione della campagna referendaria sul divorzio, oppure quello, datato 1980, di Petroselli in mezzo a tante donne al picchetto dell'Udi per l'apertura e la gestione dei consultori.