'Emozioni senza tempo' al Città di Roma

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Un dialogo interiore sia in riferimento al contesto umano, sia a quanto svelato e rivelato negli orizzonti di una natura in divenire dove tutto è sospeso tra materia e spirito. Tutto torna e non finisce. È questo il 'cuore' del libro di poesie 'Emozioni senza tempo' (Edizioni Progetto Cultura) di Silvana Lazzarino, autrice romana, 48 anni, che con queste liriche è entrata nella cinquina dei finalisti del premio letterario internazionale 'Voci - città di Roma', sezione libri editi, i cui vincitori saranno proclamati durante la cerimonia che si svolgerà il 5 ottobre 2019 alle 16.00 all'Aula Magna della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. In anteprima oggi a Roma alle 17 alla libreria Mangiaparole la presentazione del volume 'Emozioni senza tempo' con l' autrice e la partecipazione di Sandro Angelucci, poeta, saggista e critico letterario. L'evento viene accompagnato dalla proiezione delle immagini dei dipinti della pittrice Patrizia Canola riferiti alla natura compresa l'opera 'Ortensie'.