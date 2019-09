Guasti scale mobili: freno "dimezzato"

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Era compromesso "il 50% dell' efficacia del freno d'emergenza" della scala mobile che il 23 ottobre dell'anno scorso ha ceduto, nella stazione metro Repubblica a Roma, causando il ferimento di numerosi tifosi del Cska giunti nella Capitale per la sfida di Champions. Emerge dalla relazione del consulente tecnico nominato dalla Procura nell'ambito dell' indagine che ha portato all'emissione da parte del gip di quattro misure interdittive a carico di tre funzionari Atac e l'amministratore della società Metroroma Scarl che aveva vinto l'appalto per la manutenzione. "E' stato deliberatamente escluso - si legge nel documento - uno dei due cunei del freno di emergenza, attraverso delle fascette in plastica compromettendo il 50% dell'efficacia. Le schede di manutenzioni mensili delle scale mobili risultano solo parzialmente riempite e in 10 casi su 12, nell'ultimo anno di esercizio, non risulta effettuata la prova di efficienza del freno di emergenza, nonostante fosse espressamente prevista nella check-list mensile".