Parioli-Wimbledon, derby e gemellaggio

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Settimana importante per il Tc Parioli: una delegazione del prestigioso Club di Wimbledon farà infatti visita allo storico Circolo romano domani e sabato per un incontro-gemellaggio ricco di tennis e cultura. Nella comitiva inglese saranno presenti tra gli altri, Martin Gutrip, Direttore generale del Club e Andrew Ambrose, manager dell'All England Lawn and Tennis Club. Per rinnovare l'amicizia fra i due club, una visita ai Musei Vaticani nella serata di venerdì e un agguerrito torneo "erba vs terra rossa", un vero e proprio derby. A concludere, una serata di Gala in onore dell'All England Club dove, a fare gli onori di casa, ci saranno il Presidente del Parioli Paolo Cerasi, il vicepresidente Roberto de Lieto e i consiglieri Lucherini e Ginanni con il ds Andrea Valentini. Presenti il Presidente FIT Angelo Binaghi, il Presidente dell'International Club d'Italia Marco Gilardelli, il membro dell'ATP Vittorio Selmi e il più grande tennista italiano di sempre, Nicola Pietrangeli.