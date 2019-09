Incendio di veicoli vicino ad un liceo

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Maxi incendio di veicoli nel quartiere Prati a Roma. E' accaduto in via Ennio Quirino Visconti vicino ad un liceo. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale del Gruppo I Prati. Secondo quanto si è appreso, sono coinvolti una decina di veicoli. Al momento risultano danneggiati 9 scooter, un'auto e una microcar. Da chiarire le cause dell'incendio.