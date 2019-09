Armi Gaudenzi, pm chiederà immediato

(ANSA) - ROMA, 19 SET - I pm della procura di Tivoli chiederanno il giudizio immediato per Fabio Gaudenzi, l'uomo arrestato nella sua abitazione a Formello perché trovato in possesso di armi da guerra. Prima di finire in carcere, anche per l'accusa di minacce aggravate, l'uomo ha messo online un video in cui affermava di essere a conoscenza dei mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso il 7 agosto a Roma in un agguato.

Gaudenzi, in passato legato all'estremista di destra Massimo Carminati, è stato interrogato alcuni giorni fa dai pm della Dda di Roma titolari dell'indagine sul caso "Diabolik". L'atto istruttorio è stato secretato.