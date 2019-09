Roma, viaggio in metro si paga con carta

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Da oggi a Roma il 'viaggio' in metro si può pagare direttamente ai tornelli con carta di credito e bancomat. Al via tap&go, il nuovo sistema di pagamento realizzato da Atac che consente di viaggiare su tutta la rete metro-ferroviaria e di superficie utilizzando la carta di credito e di debito contactless direttamente ai tornelli, senza più la necessità di acquistare il biglietto cartaceo. Per utilizzare il nuovo sistema di pagamento basterà avvicinare la carta ad uno dei lettori con il logo tap&go presenti sui tornelli. Il sistema funziona con qualsiasi tipo di carta e senza il pagamento di commissioni aggiuntive, grazie alla collaborazione con Mastercard. Inoltre verrà accreditata la tariffa più conveniente in base al numero dei ticket acquistati in un giorno. "Una vera e propria rivoluzione - ha detto la sindaca Virginia Raggi - un sistema innovativo, semplice e diretto che sarà utilissimo a cittadini e turisti. Uno strumento utile contro il fenomeno odioso dell'evasione e a favore dell'ambiente".