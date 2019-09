Guasti metro: Atac, regolarità al 99,5%

(ANSA) - ROMA, 18 SET - "Oggi la regolarità del servizio metro rasenta il 99,5 per cento del contratto di servizio. Quando sono arrivato due anni fa era all'80/85 per centro". Lo ha detto il presidente Atac, Paolo Simioni in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo sistema di pagamento tap&go, riguardo i recenti disservizi. "Per le problematiche gravi come le scale mobili c'è un'indagine della magistratura - ha aggiunto - Ricordo che l'Atac ha rescisso il contratto con la vecchia azienda di manutenzione e presentato una denuncia in procura. Il nuovo appaltatore, Schlinder, sta facendo i controlli e prendendo in carico le scale mobili. Quelle che hanno bisogno di interventi vengono tenute chiuse".