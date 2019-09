Si scontrò con auto, muore ciclista

(ANSA) - ROMA, 17 SET - E' morto un ciclista di 66 anni che due giorni fa si è scontrato con un'auto in via della Giustiniana, a Roma. Dopo l'incidente l'uomo era stato portato in ospedale in gravissime condizioni. Alla guida della macchina un uomo di 64 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Cassia. A quanto ricostruito si è trattato di uno scontro frontale-laterale.