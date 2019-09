Domenica 22 si corre Rome Half Marathon

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Domenica 22, con partenza alle 9 da via della Conciliazione, si svolgerà la III edizione della Rome Half Marathon Via Pacis, evento promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, con l'organizzazione della Fidial - Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ispirata al tradizionale pellegrinaggio delle sette chiese, la Via Pacis creerà un ideale collegamento tra alcuni luoghi di culto emblematici della capitale. Cinque le tappe che sottolineeranno la partecipazione delle diverse confessioni religiose: San Pietro, la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa. La mezza maratona, alla quale è abbinata la Run For Peace, una non competitiva di 5 chilometri con 5000 partecipanti previsti, ha fatto registrare il record di iscritti, 2667, dei quali 2050 uomini e 617 donne.

Le nazioni rappresentate sono 52, inclusa l'Italia che conta 2336 iscritti.