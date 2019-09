(ANSA) - ROMA, 14 SET - Il Capitano Ultimo cittadino onorario di Bracciano. Oggi, presso il municipio della città alle porte di Roma, il sindaco Armando Tondinelli ha conferito la cittadinanza al colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, l'ufficiale che arrestò Totò Riina.

Nella motivazione si sottolinea in particolare l'impegno del Capitano Ultimo, che a Roma ha fondato una casa famiglia per dei giovani svantaggiati, nel sociale e in favore degli 'ultimi'.

La cittadinanza onoraria gli è stata infatti conferita "per avere dedicato la sua intera esistenza agli altri, ai più fragili e ai più deboli senza mai aspettarsi nulla in cambio, svolgendo il proprio servizio con grande semplicità ed umiltà, combattendo contro l'ingiustizia e la criminalità, promulgando, attraverso il suo esempio e la sua condotta di vita, quei valori etici e morali che devono sempre guidare le scelte e le coscienze di tutti i popoli".