Lazio, dal 16 730mila studenti a scuola

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Dal 16 settembre sono 739.286 gli studenti che siederanno sui banchi degli istituti del Lazio, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di II grado. In particolare sono 84.460 i bimbi dell'infanzia, 236.535 della primaria, 158.214 della secondaria di I grado, 250.077 della secondaria di II grado e 10 mila dei Percorsi di istruzione e Formazione professionale. Alcuni istituti hanno già iniziato le lezioni nei giorni scorsi in virtù dell'autonomia dettata dai piani formativi. In totale sono 206 i giorni di lezione previsti fino all'8 giugno 2020. Le vacanze di Natale dureranno 15 giorni, dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle di Pasqua inizieranno il 9 aprile e si concluderanno il 14. Ulteriori quattro giorni di chiusura sono previsti in occasione delle festività nazionali del 1° novembre, 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno.