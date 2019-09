Si schianta con moto contro palo, morto

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato contro un palo. Incidente mortale nella tarda serata di ieri su via Casilina, all'altezza del civico 1830, alla periferia est di Roma. Sul posto per i rilievi il gruppo Torri della polizia locale. La vittima è un giovane di 26 anni.

Dai primi rilievi non sembrano coinvolti altri veicoli.

Ieri sera una donna è morta dopo essere stata investita da un'auto a Roma in viale Giovanni Battista Valente, all'incrocio con via Collatina, alla periferia est della città. Sul posto il Gruppo Prenestino della polizia locale. Secondo quanto si è appreso, la vittima è una italiana di 79 anni. Inutili i soccorsi per l'anziana. Al volante della macchina una 56enne che è stata portata in ospedale per gli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Durante le operazioni di soccorso il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico.