Lazio prima per velocità risposta 112

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Il Lazio è oggi la prima regione in Italia per velocità di risposta media del Numero Unico delle Emergenze 112 tra quelle che hanno attivato il servizio". Lo comunica il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Questo è quanto emerge dal monitoraggio effettuato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della regione Lombardia, nonostante il Servizio gestisca una media di quasi ottomila chiamate al giorno. Un ottimo risultato - prosegue - che testimonia l'impegno e gli sforzi compiuti in questi anni dagli operatori del 112. Questi dati confermano che la strada intrapresa è quella giusta, l'obiettivo è quello di migliorare ancora, grazie anche all'apporto degli 82 neoassunti che ci aiuteranno a rendere il servizio ancora più efficiente e rispondente alle esigenze dei cittadini". Il Sistema 112 Lazio vede, tra gli Enti che vi partecipano, oltre a Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e 118, anche Polstrada, Capitaneria di Porto e Polizia Locale di Roma Capitale.