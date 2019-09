(ANSA) - ROMA, 13 SET - Due eventi in un'unica grande manifestazione agonistica per richiamare l'attenzione sul fiume Tevere. Sono state presentate oggi a Roma la prima edizione della Rome Canoe Marathon - Pagaiando per l'ambiente e contestualmente il Tevere Day. Una giornata di sport e ambiente che si svolgerà il 27 ottobre. Promossa dalla Federazione italiana canoa kayak e dall'Associazione Museo del Tevere, la manifestazione ha l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il fiume della Capitale. La presentazione oggi al salone d'Onore del Coni: "Andare sul Tevere con una pagaia - ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò - è l'esempio per antonomasia del rispetto per l'ambiente. Oggi è quasi impossibile affrontare argomenti, a qualsiasi livello, senza non dover tenere conto della parola 'ambiente'. Ovunque c'è almeno un paragrafo sulla sostenibilità: è anche e soprattutto ambientale". La Rome Canoe Marathon sarà il più grande evento in canoa ospitato dalla città di Roma negli ultimi dieci anni, che chiamerà a raccolta tutti gli appassionati degli sport della pagaia sulle acque del Tevere, senza dimenticare la vocazione 'green' per un evento totalmente 'plastic free' che ha ricevuto il patrocinio del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. "Vogliamo riqualificare l'immagine del Tevere e riportare l'attenzione sul fiume che scorre nel cuore della Capitale - ha specificato il presidente della Fick Luciano Buonfiglio - richiamando l'attenzione dei romani. Una manifestazione che sia agonistica ma che abbia un contorno ambientale. Ci aspettiamo non meno di mille imbarcazioni con pagaia". La gara prenderà il via da Castel Giubileo per concludersi a Castel Sant'Angelo, nel cuore della Capitale. Un percorso di 14 chilometri per qualsiasi tipo di imbarcazione a pagaia: canoe, kayak, sup, dragon boat e gommoni da rafting. Previsto anche un percorso più breve per gli amatori con partenza da Ponte Milvio.

Accanto alla Rome Cane Marathon, nasce il Tevere Day, promosso e organizzato dall'Associazione Museo del Tevere, associazione voluta dai cinque circoli remieri storici della Capitale: "Un Museo del Tevere - le parole del presidente dell'Associazione omonima, Alberto Acciari - non può che partire dal territorio e dalla gente. Sono 37 fino ad oggi gli enti che vi hanno aderito e crediamo che, assieme a loro, realizzeremo una bellissima festa per il fiume e un sano futuro per il Museo". (ANSA).