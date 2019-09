Berrettini "Finals Londra? Ci provo"

(ANSA) - ROMA, 11 SET - "Proverò a raggiungere le Atp Finals, già il fatto di essere in corsa mi rende felice, ma se non dovessi riuscirci sarebbe comunque una stagione positiva".

Matteo Berrettini si gode il suo magic moment: dopo la semifinale agli Us Open persa solo con Nadal, la scalata alla classifica Atp, ora nel mirino ci sono le Finals, con l'azzurro che al momento nono nella Race 2019 dopo l'impresa a New York, punta a entrare nei primi otto della stagione. "Proverò a qualificarmi. A inizio anno era un obiettivo impensabile, dopo lo Us Open sono in ballo e ci proverò - le parole del tennista romano a Sky Sport - Poi, se non dovessi riuscirci, resterebbe comunque una grande stagione".