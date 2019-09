Mkhitaryan "Riparto da Roma"

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "Adesso le nazionali sono alle spalle ed è importante concentrarsi sulla Roma". Henrikh Mkhitaryan, ultimo colpo del mercato giallorosso, è già proiettato sulla nuova avventura alla Roma. "Sono molto felice di essere qui - le sue parole di presentazione oggi in conferenza stampa - Prima di arrivare qui ho passato un periodo non facile, ora comincia una nuova avventura. Sono consapevole di dove arrivo e degli obiettivi del club e farò di tutto per raggiungerli", ha chiarito l'armeno n.77 di maglia che ha l'obiettivo di "segnare quanti più gol e assist per aiutare la squadra. In nazionale gioco in posizione centrale godendo di più libertà. Nelle ultime squadre di Premier (United e Arsenal, ndr) partivo da una posizione più arretrata in cui dovevo cucire centrocampo e attacco: posso giocare in tutti i ruoli di attacco, a destra, a sinistra o dietro le punte".