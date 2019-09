Disco Platino a Ultimo,suona a Fiumicino

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Inaspettato e, fortemente gradito, fuoriprogramma all'aeroporto di Fiumicino per i passeggeri in transito che, a sorpresa, hanno assistito ad una improvvisata esibizione del cantautore romano Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, che, raggiunto mentre era in attesa della chiamata all'imbarco dalla notizia che il suo nuovo grande successo "Piccola Stella" aveva ottenuto il Disco di Platino, talmente felice si è alzato in piedi e, vedendo poco più in là uno dei quattro pianoforti che la società Aeroporti di Roma, Gruppo Atlantia, ha messo a disposizione dei viaggiatori, si è accomodato davanti alla tastiera ed ha cominciato a suonare.