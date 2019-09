Roma pronta per la Maratona della Pace

(ANSA) - ROMA, 9 SET - La pace "andrà di corsa" domenica 22 settembre a Roma, dove si correrà la terza edizione della Roma Half Marathon 'Via pacis', la gara promossa da Roma Capitale, dalla Santa Sede e dalla Federazione italiana di atletica leggera&lrm ispirata ai principi dell'inclusione, della solidarietà e del dialogo interreligioso. A partire dal percorso, che prenderà il via da San Pietro e si snoderà toccando i principali luoghi di culto delle diverse religioni.

Partner dell'iniziativa due ambasciate, gli Emirati Arabi Uniti che festeggiano l'anno della tolleranza e promuoveranno l'Expo di Dubai 2020, e l'India: sulla medaglia della corsa ci sarà il volto del Mahatma Gandhi, in occasione dei 150 anni dalla nascita. L'iniziativa è stata presentata all'Ara Pacis dalla sindaca Virginia Raggi insieme con il presidente della Fidal Alfio Giomi, monsignor Melchor Sanchez del Pontificio Consiglio della Cultura. Alla mezza maratona e alla non competitiva da 5 chilometri sono attese 7000 persone da 40 nazioni.