8 settembre: corona a porta San Paolo

(ANSA) - ROMA, 8 SET - Una corona per ricordare le vittime della difesa di Roma. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il neoministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi, hanno reso omaggio questa mattina ai cittadini e ai militari che l'8 settembre del 1943 persero la vita per difendere la Capitale dall'occupazione nazifascista. "Se oggi viviamo in un Paese libero e democratico, è grazie al loro sacrificio - ha detto Guerini -. Siamo qui per dire ai Caduti di Porta San Paolo che non li abbiamo dimenticati, che il loro sacrificio non è stato vano, ma soprattutto per dire che non abbiamo dimenticato il motivo per cui hanno pagato un prezzo così alto". "Oggi è una data importante - ha sottolineato la Raggi -, carica di memoria e di significato per il Paese, per Roma, per tutti gli italiani. L'8 settembre 1943 segnò un momento cruciale per la nostra storia comune. Uno di quei momenti che è necessario ricordare, che impone riflessione, rispetto, unità.