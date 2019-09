Rifiuti, collaborazione Comune-Regione

(ANSA) - ROMA, 7 SET -Il patto di governo si riflette anche nei rapporti tra Campidoglio e Regione Lazio. Sul fronte rifiuti, che nei mesi scorsi ha visto Raggi e Zingaretti al centro di una schermaglia conclusasi col varo di un'ordinanza regionale per evitare l'emergenza, ora invece la collaborazione è la parola d'ordine. Ma Lega attacca: "smistano i rifiuti nel Lazio e in altre Regioni, è da irresponsabili" La città rischia di ritrovarsi nuovamente a dover gestire il disagio di cassonetti stracolmi e rifiuti ammassati in attesa di luoghi di raccolta disponibili e questo perchè, lamenta la sindaca Virginia Raggi in un post, "gli impianti privati di trattamento dei rifiuti presenti nel Lazio non stanno rispettando l'ordinanza regionale che impone loro di ricevere le quantità di rifiuti fissate nell'ordinanza stessa". Ma la Regione assicura che gli impianti in manutenzione riapriranno e questo proprio per dare un aiuto concreto alla Capitale. E Raggi incassa anche l'appoggio del ministro Costa: "al tuo fianco e dei romani".