Tragedia Cafu, muore il figlio 30enne

(ANSA) - ROMA, 5 SET - Tragedia per Cafu, l'ex campione brasiliano della Roma e del Milan: il figlio Danilo, calciatore 30enne, è morto improvvisamente forse a causa di un infarto mentre giocava al pallone nel giardino nella sua abitazione a Barueri nei pressi di San Paolo. Dopo il malore, il figlio di Cafu è stato subito soccorso e trasportato in ospedale ma non c'è stato niente da fare.